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30.12.2019 11:35
Рубрика: Власть

Володин назвал прорывом возобновление парламентских связей с Британией

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ряд значимых событий уходящего года на международной арене.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2019-м произошел "определенный прорыв" в отношениях парламентариев России и Великобритании, отметил он в интервью телеканалу "Россия 24". В конце декабря Володин провел встречу с членами палаты лордов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Это начало диалога, - заявил спикер ГД. - Это путь к поиску тех, если хотите, возможностей, которые дадут нам в итоге шаги навстречу друг другу.

Говоря о международном сотрудничестве, он также напомнил о визите в Москву председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Глава нижней палаты отметил, что состоявшаяся 17 декабря встреча "была возможностью обсудить все вопросы, связанные с участием российской стороны в ПАСЕ".

В ходе переговоров отмечалось, что работа российской делегации в ассамблее возможна только без нарушения ее прав.

Вячеслав Володин, кроме того, прокомментировал ситуацию на Украине, заявив, что США стремятся продлить напряженную обстановку в этой стране.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о привлечении к реализации минских договоренностей парламентариев стран-участниц нормандского формата. "У нас была первая встреча с нашими коллегами из украинского парламента, мы разговор начали", - сказал Володин.

Однако он считает, что "все непросто, потому что националистически настроенные круги хотят, чтобы и дальше сохранялась на Украине тревожная обстановка". Именно такая цель реализуется на Украине Соединенными Штатами Америки, добавил парламентарий.

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