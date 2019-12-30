ВВС США снова провели разведывательный полет над Корейским полуостровом

Cамолет-разведчик E-8C американских ВВС в воскресенье был замечен над Корейским полуостровом. Об этом сообщил отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

По его данным, самолет находился на высоте 9,4 км. Информация о точном месте полета не приводится, пишет ТАСС. С ноября ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова после обострения отношений с КНДР, осуществившей серию ракетных пусков.

Так, на минувшей неделе полет над территориями Республики Корея и КНДР совершили американские самолеты-разведчики Boeing RC-135S и Boeing E-8C.