Закон Забайкальского края от 30 декабря 2019 года № 1781-ЗЗК "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 18 декабря 2019 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 955 986,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 584 686,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 955 986,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 19 938 933,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 700 423,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 018 843,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 770 793,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 19 938 933,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 018 843,4 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону края.

Статья 3

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону края.

Статья 4

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону края.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону края.

Статья 6

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом:

1) в 2020 году согласно приложению 7 к настоящему Закону края;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону края.

2. Межбюджетные трансферты направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7

Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год в размере 1 548 723,9 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Забайкальского края в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Забайкальского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 8

1. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон края является увеличение бюджетных ассигнований за счет доходов, поступивших в бюджет Фонда сверх общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона края.

2. Доходы, поступающие на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом края, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда, за исключением целевых средств, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 9

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2020 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 статьи 7 настоящего Закона, направляются в текущем финансовом году на реализацию этих мероприятий.

Статья 10

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2020 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 11

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов





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