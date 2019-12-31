Александр Бастрыкин поздравил коллег с наступающим праздником

Глава Следственного ведомства Александр Бастрыкин поздравил коллег и подчиненных с наступающим праздником. Он напомнил об итогах работы в этом году, сказав, что они "внушают определенный оптимизм".

Среди успехов названо расследование преступлений террористического характера, в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

"Совместно с оперативными службами ФСБ России и МВД России успешно пресекаются попытки финансирования терроризма, а каналы их внешней поддержки оперативно перекрываются. Нами безотлагательно возбуждаются уголовные преследования в отношении представителей украинских силовых структур по фактам совершения на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества", - заявил Бастрыкин.

В 2019 году "в ходе активного взаимодействия с участием сотрудников оперативных служб МВД и ФСБ России" расследовано несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений.

Особо подчеркнуто, что в июле уходящего года изменилось законодательство, и в СКР появилось собственное судебно-экспертное учреждение. Среди достижений глава СК назвал и открытие третьего по счету Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета России.

Среди главных задач на Новый год Александр Бастрыкин назвал внимание СК к законному расходованию средств, которые государство выделило на реализацию национальных проектов.