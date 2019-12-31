Частные медучреждения начнут привлекать для помощи гражданам старше 65 лет

С 1 января частные медицинские организации начнут привлекать к оказанию медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше. В следующем году на эти цели выделяется 1,9 миллиарда рублей.

Правительство постановило в 2020 году в рамках национального проекта "Демография" начать в отдельных регионах страны пилотный проект для расширения охвата граждан старше 65 лет медико-социальным патронажем и предоставления таких услуг на дому частными медучреждениями.

В 2020 году из федерального бюджета на эти цели выделяет 1,9 миллиарда рублей, в 2021-2022 годах - по 390 миллионов.

Сегодня в России из 146,3 миллионов каждый четвертый человек - 24 процента населения - находится в возрасте старше трудоспособного.