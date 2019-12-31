Закон Республики Дагестан от 27 декабря 2019 года № 120 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Народным Собранием Республики Дагестан 19 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 34 152 251,6 тыс. рублей, том числе субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 33 352 251,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 34 152 251,6 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Фонда - 0.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 36 154 563,2 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 35 354 563,2 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 38 075 458,8 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 37 275 458,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 36 154 563,2 тыс. рублей на 2022 год - в сумме 38 075 458,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и безвозмездных поступлений в соответствии законодательством Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета;

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год в сумме 4 060 000,0 тыс. рублей. Указанные средства резервируются и предназначаются для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации");

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Республики Дагестан, за пределами Республики Дагестан, и за медицинскую помощь, оказанную на территории Республики Дагестан лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Республики Дагестан, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Дагестан лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами; ,

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, также по приобретению ремонту медицинского оборудования осуществляется пределах средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированных в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 6. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на оплату медицинским организациям, реализующим Территориальную программу обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2020 год

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Дагестан 2020 году, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные в 2019 году в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

2. Установить, что доходы, поступающие на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленных статьями 1, 3 и 6 настоящего Закона, направляются на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Дагестан с учетом требований бюджетного законодательства с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2020 год.

Статья 9. Вступление силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает силус 1 января 2020 года.

Глава Республики Дагестан В.Васильев



