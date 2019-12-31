Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 15 раз

Экипаж МКС сможет 15 раз преодолеть границу между уходящим и Новым годом.

- Первого января 2020 года Международная космическая станция сделает 15 полных суточных витков вокруг Земли. И столько раз космонавты могут встретить Новый год: по московскому времени - над Тихим океаном, по Гринвичу - над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона - над Атлантическим океаном, - рассказали РИА Новости в "Роскосмосе" и в Центре управления полетами.

Станция за сутки делает 16 оборотов вокруг Земли. Но, по расчетам баллистиков, границу именно между 2019 и 2020 годом экипаж МКС преодолеет 15 раз. В отличие, скажем, от прошлого и других годов, когда космонавтам удалось встретить праздник 16 раз.

Сейчас на борту МКС работает международный экипаж: россияне Олег Скрипочка и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). У наших космонавтов будет два выходных - 1 и 7 января. В остальные дни, в том числе и сегодня, они работают по штатному расписанию.

Надо сказать, что российская и американская стороны могут на свое усмотрение добавлять для своих космонавтов и астронавтов к обычным выходным по два праздничных дня. Что российская сторона и сделала.

Накануне космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеозапись поздравления с борта Международной космической станции размещена на YouTube-странице Роскосмоса. На станции, как все могли увидеть, есть главный атрибут праздника - новогодняя елка. Ее и продукты для праздничного стола доставил космический грузовик "Прогресс МС-13".

Первыми на орбите Новый год встретили советские космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко - в 1978 году на станции "Салют-6".