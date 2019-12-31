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31.12.2019 16:29
Рубрика: Общество

Как не потерять собаку во время праздничного фейерверка

Текст: Иван Пышечкин
Сегодня, когда в новогоднюю ночь небо над столицей озарится тысячами разноцветных огней салюта и фейерверков, а раскаты взрывов будут слышны даже за тройными стеклопакетами, нужно особенно позаботиться о наших четвероногих любимцах.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Риск потерять их велик во время прогулки. Услышав хлопки корсаров и грохотание батарей, собака, например, может вырваться и сбежать. А домашние животные, привыкшие к комфорту, долго в жестокой городской среде, как известно, не живут.

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Чтобы избежать этого, ветеринары рекомендуют выгулять собак заранее, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января пес мог остаться дома.

"Если необходимость все-таки появилась, то вывести питомца следует в ошейнике на поводке и, желательно, в наморднике. При этом животное должно быть идентифицировано любым доступным способом. Это чипирование, клеймо, бирка с номером телефона или адресом - все это многократно повысит шансы найти питомца в случае потери", - рассказал "РГ" начальник Калининской участковой ветеринарной лечебницы Геннадий Погребняк.

Существует расхожее мнение, что животному будет намного легче справиться с волнением, если заранее дать ему успокоительное. В интернете сейчас предлагается множество препаратов якобы растительного происхождения в виде таблеток или капель. Специалисты, однако, настаивают, что давать их питомцу по своему собственному решению ни в коем случае нельзя. Сначала надо обязательно проконсультироваться с ветеринаром, который осмотрит питомца и только потом в случае необходимости выпишет проверенный препарат.

Лучше просто обеспечить животным укромное и тихое место в квартире или загородном доме. Занавески задернуть, чтобы снизить уровень шума и яркость отблесков салюта.

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А как же поступать с более экзотическими животными? "Енотов и хорьков лучше отвлечь игрушкой или лакомством. Клетку с птицей следует накрыть плотным покрывалом, чтобы птица не видела вспышек и не металась по клетке, так как в приступе паники она может получить травму. Кроликов, морских свинок, шиншилл и прочих грызунов также следует унести в тихое место", - советует Погребняк.

Другая распространенная проблема - поедание питомцами лакомств с новогоднего стола, которые могут навредить им. Та же самая селедка под шубой, оливье и жареное мясо могут сильно нарушить работу кишечника, так как животное просто не привыкло к такой пище. Совет может быть только один - не терять бдительность по время застолья. Ну или совсем ограничить доступ к столу, закрыв любимца в другом помещении. А если заметили рвоту, вздутие живота, вялость - бегом к ветеринару. Медлить нельзя ни секунды.

Другая опасность - новогодние украшения. Проглоченная мишура может вызвать непроходимость кишечника, фрагменты игрушек - травмы пищевода. А заигравшись с гирляндой, недолго получить и удар током. Особенно грешат таким баловством кошки, хорьки и еноты. Они часто начинают карабкаться по елке, опрокидывают ее, а потом сильно ранятся о разбившиеся стеклянные шары. Именно поэтому важно располагать все эти новогодние атрибуты вне зоны доступа питомцев. Либо совсем отказаться от новогодней атмосферы.

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