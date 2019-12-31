Косачев ответил на обвинения польского премьера

Ознакомился с многословным ответом польских писарей собственной истории, опубликованном за подписью премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Оставлю историкам дискуссии по существу, хотя натяжки и искажения видны даже невооруженным взглядом. Но отмечу два обстоятельства, которые неизменно коробят меня в позициях европейских политиков, оппонирующих в публичных спорах (но большей частью соглашающихся в спорах непубличных).

Первое - никогда не обсуждается то, что неудобно обсуждать. Просто замалчивается, и все тут. Вот и в "ответе Моравецкого" нет ни слова, ни буквы реальных ответов на те факты и вопросы, которые озвучил российский президент и которые касаются истории Европы до 1 сентября 1939 года, считающегося датой начала Второй мировой войны (а почему, кстати?). Нет для поляков ни собственных соглашений с Гитлером, ни представительства интересов Германии в Лиге Наций после ее позорного изгнания из этой организации, ни еврейского вопроса, ни Мюнхенского сговора. Нет, и все тут. Ищут ключи под фонарем, где удобнее, а не там, где они лежат на самом деле. Такой вот покер-фейс получается.

И второе. Жесткий принцип - в любой непонятной ситуации тут же включать пластинку про атаку на "наши общие ценности и свободы". Мольба к союзникам по НАТО и ЕС не оставить в беде. Альтернативная точка зрения = посягательство на единственно верное учение. Мы - европейцы, остальные - варвары. Сплотить ряды и дать коллективный ответ агрессору.

Вообще-то наш президент говорил именно об этом, о том что сплачивать ряды и давать коллективный ответ агрессору надо было ещё во второй половине 30-х, до начала гитлеровского наступления на Европу. Значительная часть европейцев, увы, тогда предпочла либо позорно отсидеться, либо пропустить удар дальше на Восток в расчете, что "тираны сожрут друг друга".

Только один из этих тиранов действительно жрал все на своем пути во благо собственной "арийской нации", а другой - пытался (в меру собственного понимания) осчастливить человечество, в том числе за счет пожирания собственного народа. И это огромная разница, делавшая невозможными какие-либо "сделки" системного плана, не говоря уже о "сговоре начать новую мировую войну".

Вот об этой разнице и пристало в первую очередь говорить сейчас, спустя восемь десятилетий после тех трагических для всего мира событий, всем честным людям. С объективной оценкой собственной довоенной истории (а Польша к этому ещё и не приступала, судя по "ответу" - в виновниках ходят все остальные, кроме себя, любимых) и с должным уважением к советскому народу, который чуть ли не единственный в Европе в условиях тирании в своей стране все же нашел в себе (!) силы дать Гитлеру отпор в 1941-м и спасти человечество от фашизма в 1945-м. Силы, которые не нашли в себе тогда и не находят до сих пор многие истинные и псевдодемократии Европы, куда как более сытые и благополучные.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.