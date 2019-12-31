Ласицкене не будет встречаться с руководством ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не намерена встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

29 декабря Ласикене, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики. В нем были заданы вопросы о восстановлении ВФЛА в правах, а также озвучен ряд обвинений со стороны спортсменов. Лидеры российской легкой атлетики хотят добиться от федерации конкретных действий по выходу из кризиса.

В ответ на это руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.

Ласицкене такой ответ не устроил категорически. "Этот якобы ответ ВФЛА - неуважение ко мне, как к спортсмену, - написала Ласицкене в Instagram. - Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем".