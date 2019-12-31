Малкин набрал три очка в победном матче против "Оттавы"

Две шайбы и голевая передача Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" переиграть "Оттаву- 5:2.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч между "Питтсбургом" и "Оттавой". Не успели команды начать матч, как российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин открыл счет на 27-й секунде встречи. Доминик Симон закрепил успех партнера.

Во втором периоде Ник Пол сократил отставание в счете, но Евгений Малкин снова обеспечил своей команде более комфортное преимущество. В концовке периода команды обменялись голами - на бросок Пола ответил Патрик Хернквист. Ну а окончательный счет в матче установил Джейк Гюнцель, получивший в этот момент повреждение.

В концовке встречи произошла стычка, в которой активное участие принял и Малкин. Но до полноценной драки дело так и не дошло.

Россиянин, забросивший две шайбы и отдавший голевую передачу, признан первой звездой матча. Всего в активе Малкина 38 очков (11 шайб и 27 голевых передач) в 26 матчах.