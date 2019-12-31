Матвиенко: В 2019 году заложена основа для дальнейшего движения России вперед

"Благодаря нашим общим усилиям многое было сделано во всех сферах жизни общества, реализованы масштабные социально значимые проекты, заложена надежная основа для дальнейшего движения вперед, - говорится в обращении председателя СФ. - Видимые положительные сдвиги наметились на международной арене. Все большее количество ответственных политиков осознает непреходящую ценность мира и согласия для построения эффективной системы безопасности".
Достижения уходящего года открывают перед россиянами новые перспективы и ставят самые смелые задачи, считает Матвиенко, но для из реализации надо будет потрудиться. "Уверена, что только плодотворный созидательный труд всех россиян, искренняя любовь к Отечеству, желание сделать его мощной и процветающей державой позволят преодолеть все испытания, достойно ответить на вызовы времени", - заявила глава Совфеда.
"Пусть Новый год принесет вам и вашим близким удачу и благополучие, будет щедрым на успехи и свершения, пусть обязательно сбудется все доброе и хорошее", - заключила она.