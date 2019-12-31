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31.12.2019 11:40
Рубрика: Власть

Матвиенко: В 2019 году заложена основа для дальнейшего движения России вперед

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с наступающим Новым годом. Уходящий год она назвала непростым, но продуктивным.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Благодаря нашим общим усилиям многое было сделано во всех сферах жизни общества, реализованы масштабные социально значимые проекты, заложена надежная основа для дальнейшего движения вперед, - говорится в обращении председателя СФ. - Видимые положительные сдвиги наметились на международной арене. Все большее количество ответственных политиков осознает непреходящую ценность мира и согласия для построения эффективной системы безопасности".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Достижения уходящего года открывают перед россиянами новые перспективы и ставят самые смелые задачи, считает Матвиенко, но для из реализации надо будет потрудиться. "Уверена, что только плодотворный созидательный труд всех россиян, искренняя любовь к Отечеству, желание сделать его мощной и процветающей державой позволят преодолеть все испытания, достойно ответить на вызовы времени", - заявила глава Совфеда.

"Пусть Новый год принесет вам и вашим близким удачу и благополучие, будет щедрым на успехи и свершения, пусть обязательно сбудется все доброе и хорошее", - заключила она.

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