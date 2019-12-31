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31.12.2019 12:15
Рубрика: Власть

На 102-й военной базе РФ в Армении прошел новогодний офицерский бал

Текст: Юрий Гаврилов

В гарнизонном Доме офицеров российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в канун празднования Нового года устроили бал для офицеров и членов их семей.

На бал пригласили представителей дипломатического корпуса России в Армении, администрации Гюмрийского военного гарнизона и Ширакской области. Был новогодний концерт с участием художественных коллективов воинских нашей армейской базы и местных воинских частей.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, в состав которого входит база, ее лучших офицеров, занявших призовые места на Всероссийских и международных армейских играх и отличившихся в совместном российско-армянском двустороннем батальонном тактическом учении, наградили грамотами и ценными подарками.

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Напомним, что по утвержденному восемь лет назад документу, 102-я военная база РФ может дислоцироваться в армянском городе Гюмри и еще ряде гарнизонов республики, по меньшей мере, до 2044 года. А если обратиться к истории, то по российско-армянскому договору от 1995 года наши армейские объекты "прописались" в Гюмри и некоторых других регионах Армении поначалу на четверть века. Сейчас им гарантирована более долгая жизнь. Причем действие документа можно автоматически продлять на пятилетние периоды, если одна из сторон не решит выйти договора.

Такое вряд ли возможно. Дело в том, что Россия и Армения входят в Объединенную систему ПВО СНГ, имеют совместную группировку сухопутных войск. В том же Гюмри на боевом дежурстве стоят российские зенитно-ракетные системы С-300, а в пригороде Еревана в готовности к взлету постоянно находятся экипажи наших фронтовых истребителей МиГ-29.

Несколько тысяч солдат и офицеров, которые Минобороны РФ командировало в Армению, являются российским форпостом в Закавказье, прикрывают страну с юго-западного направления. В то же время эта войсковая группировка помогает обеспечивать безопасность дружественного нам государства. Поэтому длительное пребывание 102-й российской военной базы в Гюмри одинаково выгодно и Москве, и Еревану.

Власть Безопасность Армия

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