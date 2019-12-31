Закон Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2019 года № 146-оз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 19 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа (далее также - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 1 743 229,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 1 743 229,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 1 844 447,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 1 941 549,0 тыс. рублей;

3) общий объём расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 1 844 447,0 тыс. рублей;

4) общий объём расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 1 941 549,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно Приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в пределах общего объёма, установленного статьёй 1 настоящего закона, сформированный за счёт неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 2 к настоящему закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 3 к настоящему закону.

Статья 5. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год в сумме 261 290,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 273 198,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 273 198,8 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас формируется за счёт доходов бюджета Фонда (допускается поэтапное формирование).

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путём предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчёты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ненецкого автономного округа застрахованным в Ненецком автономном округе лицам, в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ненецкого автономного округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

4. В случае превышения установленного в соответствии с настоящим законом для страховой медицинской организации объёма средств на оплату медицинской помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту Фонд принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса Фонда. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что доходы, поступившие сверх объёма, утверждённого настоящим законом, направляются на увеличение расходов соответственно целям их предоставления с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи Фонда без внесений изменений в настоящий закон:

1) в случае направления остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года в результате неполного использования в 2019 году средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, на те же цели;

2) в случае направления остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года в результате неполного использования в 2019 году средств нормированного страхового запаса Фонда на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами на те же цели.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2020 год

Установить на 2020 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.И.Лутовинов

Губернатор Ненецкого автономного округа А.В.Цыбульский



