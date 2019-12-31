Новая эпоха китайско-российских отношений

5 июня 2019 года Си Цзиньпин в Московском Кремле провел переговоры с Владимиром Путиным. Для китайско-российских отношений, которым исполнилось 70 лет, эти переговоры обладали историческим значением. Лидеры двух стран планировали всестороннее сотрудничество двух стран, высоко оценили развитие контактов на протяжении 70 лет с начала дипломатического диалога. Они договорились придерживаться концепции добрососедства, дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды, развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, поднимать межгосударственные отношения на более высокий уровень на благо народов двух стран и всего мира.

С 1949 года, в котором две страны официально установили дипломатические отношения, извлекая урок из отношений крупных стран в период "холодной войны", Китай и Россия уважают и равноправно относятся друг к другу. Последовательно от стадии дружественных государств к конструктивному партнерству и, наконец, к отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, уровень развития китайско-российских отношений достиг небывалой высоты.

Как отметила научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии, заместитель заведующего кафедрой российской дипломатии при Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй, на фоне постоянно усложняющейся и изменяющейся международной обстановки главы двух государств с точки зрения исторических миссий и стратегической высоты планируют китайско-российские отношения, определяют их новый статус и рассчитывают, что на основе взаимопомощи и глубокого сопряжения инновационные взаимовыгодные двусторонние отношения развиваются на всеобщее благо. Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху демонстрируют устойчивость, сбалансированность, стратегический характер и справедливость китайско-российских связей.