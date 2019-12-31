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31.12.2019 09:18
Рубрика: Власть

Партия "Альянс зеленых" ликвидирована за неучастие в выборах

Текст: Александр Степанов

Минюст РФ ликвидировал партию "Альянс зеленых", за неучастие в выборах. Как сообщается на сайте ведомства, такое решение было принято на основании Верховного суда РФ.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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В Минюсте отметили, что решение о ликвидации относится как к самой партии, так и ее региональным отделениям и иным структурным подразделениям "на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 14 июня 2019 года, вступившего в законную силу 13 августа 2019 года".

Летом, по искам Минюста РФ, помимо партии "Альянс зеленых", Верховный суд ликвидировал за неучастие в выборах еще несколько партий. Это - Народная партия России, Социал-демократическая партия России, партия "Города России", Партия пенсионеров России, Народная партия "За женщин России" и "Союз горожан".

Как сообщала "Российская газета", Министерство юстиции еще в мае заявило, что намерено проверять политическую активность зарегистрированных в России партий. По данным ведомства в России зарегистрирована 61 политическая партия, однако 32 из них были включены в реестр в 2012 году, когда законодательство о политических партиях было заметно смягчено. Так, численность членов партии, которая необходима для регистрации была снижена с 40 тысяч до 500 человек. Так как изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, регистрация партий, которые созданы после либерализации, началась с мая 2012 года.

В 2019 году для половины партий истек семилетний срок, в течение которого они должны были принять участие в выборах на федеральном, региональном или местном уровне.

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