Петербуржцам пообещали снег в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Петербурге может выпасть снег. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По оценкам эксперта, в течение ночи температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус двух градусов. Традиционно теплее всего будет в центре Петербурга.

Если вечером горожан ждет дождь, то ночью с большой вероятностью может наконец выпасть снег. Правда, как говорит Колесов, снеговиков слепить не получится, ведь уже в первые дни января температура воздуха в Петербурге преодолеет плюсовую отметку.

Незначительное похолодание можно будет ожидать лишь к Рождеству.

Стоит отметить, что в Петербурге снега в этом году нет вообще и единственным местом, где можно найти лед, стал фестиваль ледовых скульптур у Петропавловской крепости. Лед туда завозили из других регионов. Чтобы фигуры не расстаяли, в павильоне, где проходит фестиваль, искусственно поддерживают минусовую температуру.