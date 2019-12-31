Премьер Болгарии назвал заговором проблемы с водоснабжением

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заподозрил заговор в проблемах с водоснабжением, наблюдающихся в нескольких городах республики.

Как сообщает газета "Дума", Борисов убежден, что существует некий план, в соответствии с которым кризис с обеспечением жителей водой должен продлиться до февраля. Вместе с тем премьер предупредил, что замыслу его недоброжелателей не суждено сбыться, так как он взял дело под личный контроль.

"Некоторые наши политические оппоненты делают так, чтобы вся вина за этот кризис легла на (правящую партию) ГЕРБ и правительство, - поддержал главу болгарского кабмина заместитель председателя парламентской группы партии Красимир Велчев. - Через два месяца после того, как Борисов стал мэром Софии, появился кризис из-за мусора". "Инсценировкой" Велчев также назвал проблемы с мусором в столице, перебои в электроснабжении и высокие цены на бензин.

Ограничения в доступе жителей Перникской области к воде начался в ноябре 2019 года. Бедственное положение, при котором пользование водой ограничено восемью часами в день, послужило причиной массовых протестов.