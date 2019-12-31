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31 декабря 2019 г.

Закон Псковской области от 28 декабря 2019 года № 2039-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата подписания 28 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят областным Собранием депутатов 24 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8181571,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 8163371,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8181571,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 8669048,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 8650148,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 9137204,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 9117604,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 8669048,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9137204,4 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда на 2020 год формируются согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 851380,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 898780,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 944760,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной на территории других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным в Псковской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Псковской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Средства на ведение дела страховыми медицинскими организациями

Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Псковской области, в размере 1,0 % на год от суммы средств, поступивших из Фонда в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования по состоянию на 01 января 2020 года, образовавшиеся в результате их неполного использования в 2019 году, направляются на те же цели.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

И.п. Губернатора области В.В.Емельянова

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Приложения к закону
(doc, DOC, 196 Кб)