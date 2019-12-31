31 декабря в Москве будет самое низкое атмосферное давление за неделю

Сегодня москвичей ждет "барическая яма" - так синоптики называют низкое атмосферное давление. По данным центра погоды "Фобос", оно опустится до 731 миллиметра ртутного столба - это будет самое низкое значение за неделю.

Синоптики, впрочем, подчеркивают: до критично низких значений, которые начинаются от 716 миллиметров, атмосферное давление не упадет. Но метеозависимые люди все же могут чувствовать недомогания - головные боли, слабость, скачки артериального давления. Причем, на протяжении двух дней - атмосферное давление начнет выбираться "из барической ямы" лишь в ночь на 2 января.