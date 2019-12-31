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31.12.2019 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей пригласили провести каникулы в парках

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Гулять и развлекаться в новогодние каникулы на свежем воздухе приглашает жителей и гостей столицы Мосгорпарк. Особенно насыщенную программу подготовили восемь парков, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фото: Егор Просвирников
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Это парк Горького, "Сокольники", музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", сад имени Баумана, московская усадьба Деда Мороза, Перовский парк и парк имени Прямикова. У них расписаны все дни - с 1 по 8 января.

"Гости смогут узнать о том, как отмечали в старину Рождество и Новый год, поиграть в русские народные игры, посмотреть спектакли", - говорят в пресс-службе Мосгорпарка. И не только это. Например, в парке Горького можно будет слепить себе игрушку из полимерной глины, расписать новогодний шарик и изготовить рождественский венок. В саду имени Баумана на кинокатке покажут новогодние фильмы, в "Сокольниках" организуют детскую эстраду, а в Петровском парке - квест "По хештегам зимы".

Все площадки начинают работу в 11.00 - 12.00 и заканчивают поздно вечером. Подробная программа мероприятий размещена на сайте каждого парка.

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