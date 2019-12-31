Петр Бирюков: 3,5 тысячи единиц техники очищают столицу от выпавшего снега

Как рассказала "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, за минувшие сутки и ночь в столице в среднем выпало около 3 см снега. "Это очень незначительное количество зимних осадков для мегаполиса, а теплая погода 31 декабря и незначительная морось поможет ему таять. Думаю, что в центральной части города к новогодней ночи точно снежного покрова не останется, хотя нормой для столицы считается к этому времени снежный покров высотой 21 см", - сказала синоптик. Несмотря на долгие бесснежные каникулы, коммунальные службы оказались готовы к осадкам. В уборке снега задействовано было до 3,5 тысячи единиц техники, которая прометала дороги, и поливала их реагентами. В первую очередь от снега освобождали наиболее опасные участки трасс: мосты, эстакады, спуски, а также территории, прилегающие к социальным объектам, в том числе к больницам, школам, садам, остановкам общественного транспорта, станциям МЦК и МЦД, метро. Со снегом во дворах боролись преимущественно дворники с лопатами. Очищенные участки они посыпали безопасной для обуви противогололедной смесью из мраморной крошки и аналога муравьиной кислоты. К слову, скудность осадков даже не позволила сгрести весь очищенный снег в единый сугроб - традиционное зимнее украшение московских дворов. Снег раскидали к обочинам и на газоны, а оттуда его растащила детвора для лепки баб.

Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы, коммунальная техника сегодня продолжает расчистку наледи с улиц и дворов, а также проводит противогололедную обработку столичных дорог.

- Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами, - сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Так как 1 января погода ожидается сложной, с сильным ветром до 17 м/с, гололедицей, городские службы продолжат работать в усиленном режиме. "В праздничные дни усилим контроль за уборкой и содержанием пешеходных зон и объектов зимнего отдыха. В случае внештатных ситуаций сформировано почти 1,5 тысячи аварийный бригад, оснащенных специализированной техникой, координировать работу будет созданный в комплексе штаб", - подчеркнул Бирюков.

Напомним, что обычно весь собранный с городских территорий снег вывозят на 56 стационарных снегосплавных пунктов и 24 передвижных снегоплавильных установок, которые в сутки могут переработать до 240 тыс. куб. м. снега. Сколько с начала зимы вывезено на них снега, пока коммунальные службы города не сообщают.

Кстати

Если во дворах плохо убирают снег, неравномерно засыпают тротуары реагентом, а дороги не чистили - нужно сообщить об этом на портал "Наш город" www.gorod.mos.ru в раздел "зимние темы".

Также обращения принимает единая справочная служба правительства Москвы: (495) 777-77-77, управляющие компании, префектуры округов их адреса и телефоны указаны на портале www.dom.mos.ru