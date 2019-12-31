В новогоднюю ночь москвичей ожидают короткие заряды снега

Снег в Новый год в Москве будет, но с перепадами. Об этом заявил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как он рассказал РИА Новости, на столицу идет холодный фронт. Днем будет плюсовая температура, от чего выпавший накануне снежок начнет подтаивать, но к ночи подморозит - и будут осадки в виде "коротких зарядов снега".

Кстати, ветер в ночь с 31 декабря на 1 января будет не слишком сильным, но неприятным - северо-западным. Одевайтесь теплее, если собираетесь на новогодние гуляния.