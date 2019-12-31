Пермский аэропорт закрыт из-за снегопада

Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) проходит очистку взлетно-посадочных полос от снега, самолеты задерживаются, прием и отправка рейсов приостановлены до 16 часов местного времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта.

Один из самолетов, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, ушел на запасной аэродром Кольцово (Екатеринбург), вскоре он прилетит в Большое Савино. Помимо этого, вместо Перми в Екатеринбурге приземлился самолет рейса ZF-5928 Гоа - Пермь.

По данным онлайн-табло аэропорта "Большое Савино", задерживаются еще несколько рейсов до Перми с прилетом из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Казани и Нячанга.