В Башкирии построят восемь вертолетных площадок

До июля 2020 года на территории Башкирии построят восемь вертолетных площадок для санавиации - в Нефтекамске, Аскино, Баймаке (Сибае), Месягутово, Стерлитамаке, Белорецке и Уфе. Их начнут эксплуатировать во втором полугодии.

Перелет в Уфу из Стерлитамака займет 40 минут, из Сибая и Баймака - час 40 минут, Белорецка - полтора часа, из Октябрьского - час.

По словам министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина, в 2019-м одна вертолетная площадка в Уфе уже открылась на территории республиканского клинического перинатального центра.