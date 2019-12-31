В Пермском крае грабители вынесли из ювелирного магазина 2 кг золота

В городе Кизел Пермского края полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в хищении драгоценностей из ювелирного магазина.

По данным следствия, в вечернее время в торговом зале появились неизвестные в масках с прорезями для глаз, у одного из них был предмет, похожий на пистолет. Нападавшие приказали продавщицам сесть на пол, начали разбивать молотком стекла витрин и сгребать лотки с украшениями в сумку.

Отмечено, что целью грабителей были наиболее тяжелые и ценные товары - золото и бриллианты. Общая стоимость похищенного составила 2,6 миллиона рублей.

Подозреваемые - ранее судимые мужчины 18 и 42 лет - заключены под стражу, над ними ведется следствие.