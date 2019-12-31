В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи в ближайшее время возможны смерчи. В связи с этим в городе-курорте объявлено штормовое предупреждение.

- В ближайшие три-шесть часов на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем, - сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

Сегодня и завтра температура воздуха в Сочи и Красной Поляне - девять градусов тепла, временами дождь.

Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям города-курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, а также воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.