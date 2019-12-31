Видео: поехал по встречке и тут же попался полиции

"Чуть-чуть - не считается" - так совершенно искренне думают многие водители, нарушающие ПДД и рассчитывающие на понимание со стороны окружающих. Ну что тут такого, действительно, если "слегка" заехал на тротуар? Или "немного", на 30-40 км, превысил скорость. Или "совсем чуть-чуть", минут на 15, припарковался в неположенном для этого месте?

Так и рассуждал водитель из Новосибирска, когда заметил, что пропустил свой поворот на оживленной трассе. Не желая делать большой круг и возвращаться проулками, он спокойно развернулся и поехал по встречной полосе, рассчитывая на понимание других водителей.

Что по этому поводу подумали остальные участники движения, мы никогда не узнаем, но реакция ДПС была молниеносной. Уже через секунду из потока вырулила патрульная машина и, мигнув фарами, предложила "чуть-чуть нарушителю" прижаться к обочине.

Можно смело предположить, что героя этого видео ждет "немного" неприятный разговор с инспектором и что его "слегка" оштрафуют или "чуть-чуть" лишат прав.