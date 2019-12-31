На Ставрополье вынесли приговор облившему кислотой девушек студенту

Буденовский городской суд вынес приговор студенту медицинского колледжа, которого признали виновным в "причинении химических ожогов" разной степени тяжести трем несовершеннолетним жительницам города.

Как сообщили в пресс-службе суда, действовал он из хулиганских побуждений. Вину свою студент не признал, однако его виновность установили на основании показаний потерпевших и письменных материалов дела.

Ему инкриминировали три статьи Уголовного кодекса РФ. По первой - умышленное причинении вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни, но вызвавшее длительное расстройство здоровья - обвиняемый получил два года лишения свободы. Вторая статья - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе обезображивание лица, по ней его осудили на четыре года. Третья статья - умышленное причинение легкого вреда, по ней ему назначили 320 часов обязательных работ. По совокупности преступлений студент получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, преступления были совершены в июне 2017 года. По данным следствия, 20 июня злоумышленник выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо него 15-летней девушке. А через три дня повторил тоже самое в отношении еще двух девушек - 15 и 16 лет. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Как рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю, правоохранители провели масштабную работу, чтобы установить личность нападавшего и собрать улики. Было проведено множество экспертиз и опрошены десятки свидетелей.

Приговор еще не вступил в законную силу, осужденный может его обжаловать.