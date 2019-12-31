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31.12.2019 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге начата проверка по факту невыплаты зарплаты ретейлером

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полиция начала проверку обстоятельств, при которых свыше 400 сотрудников ретейлера, недавно свернувшего свою деятельность в Северной столице, остались без зарплаты.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в поле зрения полиции эта история попала после того, как в супермаркет на Дунайском проспекте пришли порядка 400 человек и стали требовать свою зарплату.

Прибывшим сотрудникам полиции собравшиеся рассказали, что не видели денег уже два месяца. Сотрудники полиции оценили обстановку, не нашли нарушений общественного порядка и начали проверку в отношении ретейлера.

Стоит отметить, что в Петербурге накануне Нового года стремительно закрылись супермаркеты двух торговых марок. Причиной стали долги. Помещения, где располагались магазины, пока пустуют.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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