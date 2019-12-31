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31.12.2019 11:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма назвал главные успехи 2019 года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

За минувшие пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ Республика Крым прошла огромный путь от разрухи к возрождению. Об этом заявил в своем новогоднем обращении к крымчанам глава РК Сергей Аксенов.

- В уходящем году мы отметили первый юбилей Крымской весны, подвели итоги первой российской пятилетки, - сказал он. - Мы вместе преодолели блокады и санкции, успешно решили многие сложные проблемы. Заложена надежная основа для реализации огромного потенциала нашего региона во всех сферах.

Фото: Мария Орлова
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Аксенов отметил, что в 2019 году построены сотни новых объектов инфраструктуры, образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта. Продолжается модернизация промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. На 2020-2021 год федеральный центр выделяет республике около семи миллиардов рублей на новые проекты, которые после изготовления проектно-сметной документации включат в ФЦП. А с 2023 по 2025 год Республика Крым получит ориентировочно 150 миллиардов рублей на их реализацию.

Глава Крыма напомнил, что курортный сезон 2019 года стал самым успешным за весь постсоветский период. За январь-ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 миллиона туристов, что на 10 процентов превышает показатели 2018 года. А в 2020 году ожидается рост турпотока еще на 10-20 процентов благодаря запуску железнодорожной части Крымского моста.

Аксенов заявил, что в 2020 году и в ближайшие пять лет акцент будет сделан на реализацию федеральных и региональных программ, национальных проектов, а также наказов избирателей. Также 2020 год пройдет по знаком 75-летия Великой Победы.

- С Крымом связаны многие важные и судьбоносные события Великой Отечественной войны. Крымчане внесли свой вклад в разгром нацизма. Уверен, что мы достойно встретим этот юбилей, - заверил глава Крыма.

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