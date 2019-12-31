МЧС предупредило о сильном снегопаде в Крыму 1 января

МЧС Республики Крым опубликовало штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в первый день 2020 года.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" ближайшую ночь через полуостров начнет перемещаться холодный фронт. И синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, а местами сильные осадки. Юго-западный ветер усилится и сменится северо-западным со скоростью 17-22 метра в секунду. Температура воздуха ночью и днем от двух градусов мороза до трех тепла.

Подразделения МЧС Крыма переведены в режим повышенной готовности на время новогодних и рождественских праздников. Однако спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горно-лесную местность, в том числе и на автомобилях, даже несмотря на то, что высота снежного покрова в горах - пока всего два-четыре сантиметра.

В свою очередь, администрация Ялты предупредила о возможном перекрытии автодороги Ялта - Ай-Петри на время снегоуборочных работ. Кстати, для редупреждения автомобильных заторов подъем на гору Ай-Петри на автомобилях размерен до 12 часов, а спуск - после 15 часов.