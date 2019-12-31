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31.12.2019 16:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Сочи на Новый год выступят известные певцы и диджеи

Текст: Ирина Белова

В новогоднюю ночь на городских площадях Сочи и в горном кластере пройдут праздничные мероприятия.

С 23.00 на площади Флага состоится театрализованное, световое и ледовое шоу, а затем дискотека с DJ Sneg. Специальным гостем праздника станет певец Митя Фомин. Ровно в полночь запустят праздничный салют.

Фото: ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT
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В новогодние дни во всех районах города-курорта проходят представления. Например, в Адлере гостей ждут ежедневно в 11.00 на площади у районной администрации. Для детей здесь проводят утренник "Новогоднее путешествие по сказочному царству".

По традиции горнолыжные курорты также организуют в новогоднюю ночь бесплатную программу. Сегодня на сцене площади Роза выступят музыканты из рок-группы "Моральный кодекс". А на курорте "Красная Поляна" для празднования Нового года в парке Времена года будет оборудована сцена, где выступят музыканты из кавер-группы "Дикие" и группы Snow girls.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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