Российские лыжники заняли весь подиум на этапе "Тур де Ски"

Российские лыжники заняли весь подиум на этапе многодневки "Тур де Ски". Состязания проходили в итальянском Тоблахе.

Призеры индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе на церемонии награждения (слева направо): Иван Якимушкин (Россия) - серебряная медаль, Сергей Устюгов (Россия) - золотая медаль, Александр Большунов (Россия) - бронзовая медаль. Фото: РИА Новости

Мужчины соревновались в 15-километровой гонке свободным стилем. Эта гонка стала триумфом российских спортсменов.

Первым на финише оказался Сергей Устюгов, преодолевший дистанцию за 31 минуту и 2,5 секунды. Более чем на 22 секунды от победителя отстал Иван Якимушкин, для которого этот результат стал лучшим в карьере. Ранее он никогда не попадал на подиум на этапе Кубка мира.

Бронза досталась Александру Большунову, уступившему лидеру 29 секунд. Помимо этого в десятку сильнейших также пробились Артем Мальцев, занявший шестое место, Андрей Мельниченко - шестой результат и Денис Спицов, ставший десятым.