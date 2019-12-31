Сборная РФ проведет решающий матч в группе на МЧМ

Сборная России 31 декабря в 17:00 проводит заключительный матч группового раунда чемпионата мира по хоккею против команды Германии. Победа выводит россиян в плей-офф, поражение отправит команду Валерия Брагина в матчи за выживание.

После трех матчей российская команда набрала всего три очка. Команда Валерия Брагина нанесла сокрушительное поражение канадцам - 6:0, но уступила командам Чехии и США. Перед заключительными матчами в нашей группе лидирует американская команда, набравшая 8 очков, на два очка меньше у канадцев, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф. У Чехии 4 очка и в заключительной встрече эта команда встречается с канадцами. У России и Германии по три очка и в матче между собой они определят того, кто продолжит борьбу за медали турнира и того, кто встретится с Казахстаном в борьбе за сохранение места в высшем дивизионе.

По итогам матча с США российская команда понесла одну потерю - за грубость на один матч дисквалифицирован нападающий Ртищев.

Накануне решающего матча тренерский штаб сборной России на тренировке изменил сочетания звеньев. Тренер команды Игорь Ларионов признался, что в матче против Германии место в воротах снова займет Аскаров. Так же он рассказал о разговоре с командой.

"Вчера с ребятами переговорили, посмотрели игру и фокус на последний матч группового этапа, чтобы выйти с таким же настроем, как на Канаду. Дисквалификация Ртищева на один матч? Ожидали, что она последует. Канадский форвард получил такую же дисквалификацию. Вопрос по дисциплине, потеряли этот аспект из-за того, что слишком многое свалилось на голову перед после матча с канадцами, - сказал Ларионов. - К сожалению, допустили очень много нехарактерных для нас ошибок. Мы эту тему проговорили после чехов, и, к сожалению, вернулись к ней обратно в матче с американцами. Дисциплина играет большую роль, все-таки пять на пять нас очень сложно обыграть".