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31.12.2019 13:27
Рубрика: Спорт

Сергей Голубович уверен в победе России над Германией на МЧМ

Текст: Максим Домчев
Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович накануне заключительного матча группового раунда молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии поделился своими ожиданиями от предстоящего матча и дал объяснение большому количеству удалений у россиян.
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости

31 декабря в 17:00 молодежная сборная России в решающем матче встретится с командой Германии. Только победа, в основное время или же в овертайме или серии буллитов, позволит российской команде продолжить борьбу за медали и порадовать болельщиков накануне Нового года.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Сборная России сегодня проведет решающий матч в группе на МЧМ по хоккею

Перед матчем корреспондент "РГ" задал несколько вопросов главному тренеру юниорской сборной Сергею Голубовичу.

"Какие ожидания от матча? Жду победу российской сборной. Объективно наша команда сильнее Германии, и тут нужно избежать недооценки соперника", - сказал Голубович.

На этом турнире у российской команды не очень шла игра против команд, действующих от обороны. Сборная Германии наверняка выберет вариант игры на контратаках.

Сергей Голубович: Немцам деваться некуда, конечно они будут играть вторым номером. Но тут надо показать свою игру и проходить оборонительные порядки. Другого рецепта победы нет.

Сборная России часто зарабатывает абсолютно ненужные удаления. Вот против американцев Ртищев и вовсе заработал дисквалификацию на один матч. Почему так происходит?

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Сергей Голубович: Удаления являются следствием эмоций, которые всегда бывают в этом возрасте. Плюс наши ребята, играющие за океаном, привыкли к тому, что там судьи многое прощают. Здесь же свистят все. Уверен, что тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным во время подготовки к предстоящему матчу этому аспекту игры уделил немало внимания и количество необоснованных удалений будет сведено к минимуму.

В этом матче место в воротах займет Аскаров. Он в нынешнем сезоне играл под вашим руководством, вы отлично его знаете. Что с ним произошло в стартовом матче турнира против чехов?

Сергей Голубович: Не считаю, что по одному матчу следует судить об игре нашего вратаря. При том отношении к делу, которое есть у Аскарова, из него вырастет хороший вратарь. Уверен, что он принесет команде немало пользы уже на этот чемпионате мира.

То есть вы верите, что сегодня все будет хорошо?

Сергей Голубович: Конечно!

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