"Союзмультфильм" опубликовал новогоднюю серию "Простоквашина"

На официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" опубликована юбилейная, 25-я серия "Возвращения в Простоквашино" - ребута-сиквела легендарного советского анимационного сериала.

Эпизод - новогодний, называется "Корпоратив" и содержит как минимум пару довольно взрослых и рисковых шуточек, если присмотреться. Тогда как в остальном - всё идет по плану: простоквашинская команда сама себе создает проблемы - из лучших, разумеется, побуждений, - которые далее героически одолевает.

Режиссером эпизода выступила лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

"Новый год - время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи", - цитирует ТАСС пресс-службу киностудии. Где пояснили, что, "преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном".

Бонусом же - композиция "Кто там?", которую новая героиня шоу, няня Маргарита Егоровна, экстравагантно исполнила дуэтом с Галчонком.