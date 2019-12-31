Учащихся кадетского училища в США отчислят за фото с нацистским приветствием

Более 30 учащихся кадетского училища в США будут отчислены за фото с нацистским приветствием.

В понедельник губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис заявил, что одобрил рекомендации надзорной службы, которая призвала к увольнению всех курсантов-офицеров, запятнавших свою репутацию использованием запрещенного жеста. Губернатор заявил, что ознакомился с информацией об инциденте, предоставленной секретарем Департамента по военным вопросам и общественной безопасности Западной Вирджинии, и одобрил все его рекомендации. По его словам, расследование "должно привести к реальным последствиям - увольнениям и отчислениям".

На фотографии с заретушированными лицами видно, что около 30 учеников выпускного класса в форме кадетов позируют с поднятыми вверх правыми руками, большинство из которых также вытянуты. В верхней части снимка также размещены слова "Да здравствует Берд!" по аналогии с "Приветствую Гитлера".

Три человека - два преподавателя училища и курсант - уже были уволены через несколько дней после публикации фотографии. Еще 34 кадета были временно отстранены от учебы на период проведения служебного расследования.

Согласно отчету о расследовании, на который ссылается NBC News, использование этого жеста началось кадетами через две-три недели после курса обучения, который вела некая "инструктор Берд", чье имя и должность не разглашаются. Курсанты назвали эти жесты "признаком уважения" к этому офицеру. В отчете говорится, что фотография является "неприятной, вредной и совершенно неуместной".

Берд сказала следователям, что не знала об "исторических или расовых последствиях этого жеста", и сообщила, что это было "всего лишь простое приветствие в ее адрес". Но ее заявление противоречит информации, изложенной в отчете. "Расследование показало, что она поощряла эти жесты, радовалась им и иногда отвечала взаимностью на них, жестикулируя в ответ", - говорится в отчете. Кроме того, Берд уверяла кадетов кадетов, что "подобное поведение является приемлемым".

Когда снимок отправили сотруднику секретариата училища в соответствии со стандартной процедурой, Берд сказала ей, что "в этом жесте нет ничего плохого". Она призналась, что кадеты сравнивают ее с Гитлером, потому что она является такой же "упрямой".

В отчете рекомендуется уволить еще одного сотрудника академии, который не сообщил о содержании фотографии. Сами курсанты заявили, что только выполняли то, о чем просила их инструктор. Они объяснили, что исполнили нацистское приветствие, так как боялись, что "не закончат обучение или будут наказаны за невыполнение приказа вышестоящего начальника".

Тем не менее, в докладе говорится о том, что "поведение кадетов, без сомнения, также привело к далеко идущим и вредным последствиям, которые являются противоположными ценностям, которые мы стремимся достичь".

Справка "РГ"

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