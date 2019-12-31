Ученые: Избыток углекислого газа ухудшает мыслительные способности

Неожиданное последствие глобального потепления представила группа американских ученых из университетов Колорадо и Пенсильвании. Оказалось, что человечеству грозят не только природные катастрофы, засухи и затопление мегаполисов, но и оглупление.

Причина, по утверждению ученых, в углекислом газе. В серии экспериментов они показали, что существует взаимосвязь между уровнями СО 2 и способностью мыслить. Например, при интенсивном росте концентрации газа в атмосфере у школьников снижалось внимание и ухудшалась память, а у большинства сотрудников разных фирм снижалась способность принимать стратегические решения, а также скорость реакции на кризисные ситуации.

Каков механизм явления? Дело в том, что альвеолы в наших легких обмениваются кислородом, который содержится в воздухе. Но если в нем больше углекислого газа, то в кровь не будет поступать необходимое количество кислорода. Именно он помогает клеткам мозга лучше функционировать, в противном случае, это повлияет на когнитивные функции человека. Доказывают это и опыты с крысами, у которых ухудшалось развитие мозга при повышенном уровне CO 2 в воздухе.

Кстати, сейчас концентрация газа достигла рекорда за всю историю человечества. Последний раз такой уровень был 3 миллиона лет назад, когда Северный полюс был покрыт лесами. Причем объемы этого газа растут намного быстрее в последнее столетие, чем в предыдущие годы. Ученые построили модель, которая выдает прогноз последствий роста уровня углекислого газа. Если тенденция не изменится, к 2100 году способность человека принимать решения снизится на 25 процентов, а более сложное стратегическое мышление - на 50 процентов.