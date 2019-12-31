В Каракас из России прибыла партия вакцины от гриппа

Полтора миллиона доз вакцины от гриппа из России прибыли сегодня в венесуэльскую столицу. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Херардо Брисеньо.

"Мы тесно сотрудничаем с Россией после того, как президент (Венесуэлы Николас Мадуро) заключил соглашение с российскими партнерами", - передает ТАСС фрагмент интервью чиновника телеканалу VTV.

Ранее российский МИД заявлял об отправке в Венесуэлу 200 тысяч упаковок медикаментов с инсулином. Регулярные поставки российского инсулина позволят обеспечить препаратом более 400 тысяч граждан республики.