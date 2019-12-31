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31.12.2019 00:05
Рубрика: Власть

"В кругу семьи": российские политики собираются встретить 2020-й год дома

Текст: Татьяна Замахина, Владимир Кузьмин, Кира Латухина, Галина Мисливская
Российские политики будут встречать Новый год в основном дома, а январские каникулы постараются провести спортивно - с пользой для здоровья.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По традиции президент Владимир Путин за пять минут до полуночи поздравит всех граждан страны с Новым годом. Глава государства даже в последний день года продолжит работать. "У Путина просто технологически не бывает выходных", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл".

Владимир Путин почти всегда встречает Новый год скромно, в кругу родных и близких. Впрочем, бывает, что он отмечает этот праздник и в командировках. Как, например, в Хабаровске в 2013 году, когда президент присоединился к жителям, пострадавшим от наводнения. "Если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно. И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Премьер-министр Дмитрий Медведев также не изменяет многолетним традициям. 2020-й год председатель правительства, как и всегда, встретит в кругу семьи и тех друзей, которые приедут в гости. "Сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99 процентов нашего населения. Ничего в этом удивительного нет. Мне кажется, это хорошая семейная домашняя традиция", - рассказывал глава кабмина в интервью российским телеканалам.

Фото: REUTERS
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"В конце года традиционно ко мне приезжают сын, невестка и внучка. Мы идем в Большой театр на "Щелкунчика", гуляем по Москве, ходим на каток", - рассказала журналистам о своих новогодних предпочтениях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В силу занятости я не так часто вижусь с родными и близкими людьми, и внучка часто мне говорит: "Бабушка, давай почаще, так хочется с тобой в шахматы сыграть". Тем более, что она меня как правило обыгрывает и получает от этого огромную радость", - поделилась личным спикер. "Новый год, конечно, в Петербурге, в кругу семьи, тоже готовимся, каждый год стараемся, чтобы елка была понаряднее, поинтереснее, чтобы больше было огней. По-прежнему, как в детстве, все подарки под елку", - рассказала она. Подарки не обязательно должны быть внушительными, это может быт что-то забавное, но обязательно с символом наступающего года - мышью.

В семье Матвиенко не принято ругать уходящий год, каким бы он ни был. "Надо всегда благодарить за все хорошее, доброе. И, конечно же, с надеждой на лучшее в следующем году", - заметила она.

Фото: Россия 1
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В кругу семьи планируют провести новогоднюю ночь и другие сенаторы. Например, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. А сенатор от Крыма Сергей Цеков уже приехал домой, где будет встречать новый год с родными. "Празднование стандартное, многолетнее: приходят дети, внучки, сидим за столом часов до десяти, потом они уходят, а мы остаемся с женой", - рассказал он "РГ". Сергей Цеков сам займется новогодним столом. "Я люблю готовить, - признался он, - последние лет пятнадцать все готовлю обычно на новый год я, жена участвует, но во вспомогательной роли". Домой Цеков добирался на самолете, но в планах - опробовать новый железнодорожный маршрут по мосту через Керченский пролив.

Депутаты Госдумы - не исключение. Для них Новый год - также семейное торжество. Праздник народные избранники намерены отмечать дома, с самыми близкими людьми. Такой вариант выбрал для себя спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Традиции праздновать в кругу семьи последует и его заместитель, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. А в январские каникулы он планирует покататься на лыжах. Россиянам политик пожелал "много снега".

Фото: Photoxpress
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В свою очередь, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сам "отправится за снегом, по снежным местам". Но это после встречи Нового года. Парламентарий рассказал, что собирается устроить традиционное застолье - с селедкой под шубой, салатом оливье и холодцом. Кроме того, глава "справороссов" прочитал журналистам стихи, посвященные символу наступающего года по восточному гороскопу: "Тяжкая поступь еле слышна/Это уходит год Кабана/Скоро хвостата, хитра, белобрыса/ В гости пожалует Белая Крыса".

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, у которого восемь внуков, тоже устроит семейное застолье. Журналистам он сообщил, что приготовит свое фирменное блюдо - жареную картошку "по-зюгановски". При этом глава коммунистов не собирается отдыхать в новогодние праздники и намерен выйти на работу после 2 января. В планах - закончить энциклопедию по пчеловодству, которую политик начал писать в уходящем году.

Фото: Pixabay
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Глава ЛДПР Владимир Жириновский в праздник также не изменяет семейным ценностям - 2020-й встречать будет дома. Он сообщил, что для него, как и для всей фракции, каникулы будут безалкогольными (отметим, что политик давно борется за трезвость в Госдуме и даже недавно потребовал убрать спиртное из всех буфетов и кафе в здании на Охотном ряду). Однако в честь Нового года партийцы все-таки могут символически выпить шампанского под бой курантов. Россиянам Жириновский пожелал воздержаться от обильных возлияний и шумного празднования до утра - в новогоднюю ночь он советует лечь спать в полпервого. А на январские каникулы у лидера ЛДПР в программе катание на лошадях, прогулка в лесу, лыжи или коньки и, конечно, русская баня с друзьями.

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