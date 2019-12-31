В МЧС предупредили об опасности нахождения на тонком льду

МЧС РФ предупредило жителей столицы и области об опасности нахождения на неокрепшем льду водоемов.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян, погода в регионе пока далека от температур настоящей зимы. Из-за неустойчивых температур структура льда остается хрупкой, при этом прочность его может значительно уменьшаться. Так, лед толщиной 10-15 см может выдержать одного человека, однако безопасным считается лед толщиной 25 см.

"МЧС России предупреждает: не выходите на неокрепший лед для ловли рыбы, катания на коньках или снегоходах! Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!" - сказал Максим Аршакян.

Замначальника ГУ МЧС Подмосковья дал несколько рекомендаций, для людей, которые все же оказались на тонком льду.

По его словам, наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед - ненадежен. "Самый прочный лед - прозрачный. Если впереди темное пятно, а следов пребывания человека не видно - такое место может означать выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места следует отойти подальше", - подчеркнул Аршкян.

Он уточнил, что лед, который застыл со снегом, очень хрупок. Если человек слышит, как лед начинает трещать, нужно отступить назад и опасное место обойти.

Если человек обнаружил, что кто-то в водоеме начал проваливаться под лед, то в первую очередь он должен вызвать службу спасения по телефону 112 и попытаться оказать помощь самостоятельно.

Перед выходом на лед для спасения пострадавшего, необходимо взять любую длинную палку, доску или веревку, которые подаются человеку провалившемуся в полынью. Так же можно использовать связанные шарфы, ремни или другие детали одежды.

Аршакян рассказал, что к полынье необходимо приближаться ползком, широко расставив руки и ноги для того, чтобы уменьшить нагрузку на лед. "Безопаснее продвигаться по льду, лежа на широкой доске, которая к чему-нибудь привязана у берега. Вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны в сторону берега", - рассказал представитель МЧС. Пострадавшего затем нужно доставить в теплое место, снять с него мокрую одежду и растереть тело до покраснения кожи, переодеть в сухое и напоить горячим чаем.