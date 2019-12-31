Зачем Дед Мороз в Гродно вплавь пересек Неман

Фото: Леонид Щеглов/БЕЛТА

Привычные просторы питерской Невы дали повод уроженцу Гродно решиться накануне Нового года на заплыв и в строптивом Немане. Свой водный марш-бросок в костюме Деда Мороза он совершил с единственной целью: поздравить родной город с наступающим 2020 годом, информирует БЕЛТА.

Филипп Федорчук, который в настоящее время постоянно живет в Санкт-Петербурге, пояснил, что увлекается зимним плаванием уже несколько лет. "Часто приезжаю на праздники в родной и любимый город. Решил, что стоит покорить и Неман", - уточнил патриот малой родины.

Заплыв - своеобразное поздравление жителям почти 900-летнего города. Правда, на середине дистанции Филиппу пришлось снять шубейку новогоднего храбреца, которая мешала ему грести в полную силу. "В принципе, выполнил, что хотел. Насколько Неман сложная река? Непростая, это точно", - признался агентству пловец, которого во время заплыва оберегали спасатели.

Они не советуют повторять отважный поступок Деда Мороза из Союзного государства. Неман, уточнили они, - река коварная, прежде всего, из-за сильного течения. Добавляли смельчаку сложности и погодные условия. Температура воды не превышала и трех градусов, да и воздух был всего на единицу теплее. Неподготовленный человек в таких условиях вряд ли смог бы продержаться в воде даже нескольких минут. Так что совершать подобные заплывы без подготовки и подстраховки со стороны спасателей грозит катастрофой, предупреждают осводовцы.