Какие средства помогут быстро и безопасно протрезветь

Перченый томатный сок и отвар из мяты способны облегчить состояние человека при сильном алкогольном отравлении. Об этом агентству "Москва" рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Привести человека в сознание можно с помощью раствора нашатырного спирта: нужно дать больному понюхать его. Очистить организм стоит с помощью активированного угля, продолжает Шапкин. Восстановлению также поспособствует чай с мятой.

Рекомендует Шапкин и народный коктейль: томатный сок со смесью перцев, сырое яйцо и растительное масло.