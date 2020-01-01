Фотофиниш лишил лыжницу Непряеву "бронзы" на гонке в "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала четвертой в 10-километровой гонке преследования классическим стилем на очередном этапе традиционной многодневки "Тур де Ски". На трассе в Тоблахе (Италия) наша спортсменка лишь 0,1 секунды, зафиксированных с помощью фотофиниша, уступила бронзовому призеру норвежке Хейди Венг. А победила ее соотечественница Ингвиль Эстберг.

Гонка преследования в первый день нового года стала как бы логическим продолжением прошедшей накануне, еще в 2019-м, "десятки" свободным стилем с раздельным стартом. Сейчас спортсменки стартовали спустя столько времени после вчерашней победительницы Терезы Йохауг, сколько уступили ей в гонке.

Непряева отправилась на дистанцию шестой, с отставанием в 26 секунд. Впереди россиянки изначально были четыре норвежки и шведка Эбба Андерссон. Постепенно наш бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете оставила позади себя и представительницу Швеции, и норвежку Астрид Якобсен. На последних метрах маршрута развернулась отчаянная борьба как за "золото", так и за "бронзу". Первой финишировала Эстберг (26 мин. 51,5 сек.), опередившая на 0,4 сек. подругу по сборной Норвегии Йохауг. А вот в сражении за "бронзу" сразу после финиша на глаз ничего не было понятно - третьей с отставанием в 27 секунд от победительницы пришла то ли Непряева, то ли Венг. Чуть-чуть, но все-таки уже явственно позади, то есть на пятом месте - Якобсен, и уже за ней - Андерссон.

Бронзовый призер определился с помощью фотофиниша, который наглядно показал микроскопическое преимущество Венг над Непряевой. Впрочем, россиянке не стоит расстраиваться. Она выступает на этом "Тур де Ски" в солидном статусе второго номера прошлогодней генеральной классификации многодневки, и продолжает быть конкурентоспособной на самом высоком уровне, показывая стабильные результаты. Так, Наталья стала третьей на втором, спринтерском этапе еще в Ленцерхайде (Швейцария), и даже короткое время успела побывать лидером общего зачета.

В новой генеральной классификации, обнародованной после обсчета результатов "десятки" классическим стилем, Непряева делит второе место с Эстберг - по 22 секунды дефицита по отношению к общему времени лидера Йохауг. Также в топ-6 находятся Венг (отставание 38 сек.), Якобсен (50) и Андерссон (51). Теперь лыжницы перебираются на другой итальянский зимний курорт Валь-ди-Фиемме, где с 3 по 5 января пройдут гонки заключительной части "Тур де Ски".