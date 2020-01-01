Гендиректор Медиакорпорации Китая выступил с новогодним поздравлением

Дорогие друзья!

2020 - это цифра, сулящая удачу и благополучие. В интернете китайцы говорят: произношение этой цифры - 20/20 - омонимично фразе "Люблю тебя, люблю тебя". В канун Нового 2020 года я от имени Медиакорпорации Китая хотел бы поздравить вас с Новым годом!

История человечества складывается из череды мгновений, многие мгновения 2019 года уже запечатлелись в доброй памяти. 1 октября мы торжественно отметили 70-летие Китайской Народной Республики.

Благодаря документальному сериалу "Шагаем по великому пути", видео с парада в прямом эфире в сверхчетком изображении 4K "Здесь и сейчас: военный парад-2019", подготовленными Медиакорпорацией Китая на разных языках, вы, дорогие друзья, приняли участие в настоящем "торжестве аудиовизуального ряда", вместе с нами разделив перипетии непростой истории Нового Китая за 70 лет. Я лично получил искренние поздравления от многих друзей со всего мира. Так, в своем электронном послании итальянский китаевед Франческо Марингио отмечает: "Хочу поздравить вас с блестящими достижениями, достигнутыми Новым Китаем за 70 лет. Думаю, что у китайского народа есть все основания для гордости".

В прошлом году мы старались "ловить" каждое яркое мгновение продвижения Китая вперед по намеченному пути, чтобы показать миру правдивый, многогранный и полный образ Китая в новую эпоху. Используя формат связи 5G, разрешение 4K/8K, искусственный интеллект и другие технологии и форматы связи, мы с успехом провели репортажи с таких важных событий, как Форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь", Межцивилизационный диалог Азии, торжества по случаю 20-летия возвращения Аомэня под юрисдикцию Китая и др. Мы подготовили подборки короткометражных видео на разных языках - "Любимые выражения Си Цзиньпина", "Если бы национальные сокровища могли говорить", которые распахнули перед вами окно для углубленного понимания древней истории и культуры Китая, а также его ценностей и идеалов в новою эпоху. Мероприятие для нашей зарубежной аудитории "Вперед вместе с Китаем", креативная мультимедийная акция "Мы вместе", а также наши "раскрученные медийщики", вещающие в сети на разных языках, способствовали тому, что многие из наших друзей стали настоящими "фанатами Китая".

Прошло лишь 2 года с момента образования Медиакорпорации Китая, но мы уже глубоко осознали, что в нынешнюю эпоху Интернета того, кто не стремится вперед, - ждет откат, а медленное продвижение - это тоже регресс. Твердо запомнив завет председателя Си Цзиньпина "на основе правильного подхода стремиться к инновации, надлежащим образом создавать и использовать новые медиа и новые платформы информационного распространения", мы придерживаемся развития за счет инноваций и ускоренными темпами стремимся к тому, чтобы стать первоклассным мировым ведущим медиа нового типа.

В уходящем году мы разработали и запустили единственную в Китае ведущую государственную медиа-лабораторию по производству и распространению аудиовизуального контента сверхвысокого разрешения; приложили максимум усилий для создания новой аудиовизуальной медийной базы автономного управления - новой медийной площадки 5G "Яншипинь" ("Видео-контент Медиакорпорации"); полностью запустили обновленную версию вещания с учетом более эффективного развития, представив более 200 рубрик и программ высокого качества, чтобы четкий звук и яркий видеоряд наших программ смог поразить аудиторию и полюбиться ей.

Всесторонний, объективный и справедливый подход в освещении актуальных общемировых проблем - это непреложное правило в нашей работе, которого мы строго придерживаемся. На основе открытости и с позиций сотрудничества мы ведем равноправный диалог с коллегами из Китая и со всего мира. В 2019 году мы поддерживали постоянное общение с коллегами более 150 мировых СМИ, включая "Ассошиэйтед Пресс", агентство "Рейтер", "Франс Пресс" и BBC, укрепив взаимопонимание и расширив круг наших друзей.

Однако я с сожалением замечаю, что некоторые западные СМИ по неизвестным причинам, рассказывая о важных событиях в Китае, проявляют "произвольную слепоту", выдают новости, основанные на обрывочных сведениях, сплетнях и ложных слухах. Это приводит к грубым искажениям правды и фактов, а некоторые новостные сообщения похожи на вымыслы из разряда художественной прозы. Мы считаем, что факты - это основа информационного распространения, если рассказывать о событиях, исходя из домыслов, путать выпуск новостей с написанием романа, это нанесет серьезный урон по степени общественного доверия любого СМИ. Поэтому предостережение о необходимости придерживаться профессиональной этики адресовано всем тем, кто руководит медиа-структурами.

Английский писатель 18-го века Уильям Хэзлитт сказал ставшую крылатой фразу: "Предубеждение - дитя невежества". Стремление к правде и искоренение предубеждений обладают огромной ценностью! Медиакорпорация Китая продолжит придерживаться объективного и справедливого подхода в информационном распространении, чтобы донести до международного сообщества голос правды, основанной на фактах, голос справедливости!

Китайский поэт династии Тан Чжан Цзюлин написал такие строки: "Родственные души не знают расстояний, и тысяча ли для них не преграда!" То, что мы встретились на этой Планете - это само по себе судьба. Так, когда я был в Бразилии и Аргентине, мне было радостно видеть цветы якаранды и бугенвиллии, такие же есть и в китайской провинции Гуандун, где я работал, я слышал такие же как и в Китае крики пересмешников; в Италии и Испании я вместе с коллегами пробовал сладкое вино, такое же у нас дома делают из клейкого риса, ел ломтики ветчины…… понятие "глобальная деревня" я ощутил так конкретно и близко! Поэтому для людей из одной "деревни" нет причин для того, чтобы они не общались друг с другом, не вели бесед, не обменивались мыслями. Я полностью уверен, что в медиаобщении надо избавиться от отчуждения и предубеждений, чтобы как можно больше людей становились близкими друзьями.

2020 год будет решающим в полном достижении среднезажиточного общества в Китае, это также и год окончательного преодоления нищеты в нашей стране с населением 1,4 миллиардов человек. Медиакорпорация Китая, исходя из профессиональных ориентиров стремления к совершенству и идеалам в работе, будет вести хронику эпохи, чтобы рассказать вам еще больше историй, произошедших в Китае и в мире, чтобы предоставить еще больше позитивной энергии продвижению к созданию глобального сообщества единой судьбы.

Пусть в 2020-м в мире восторжествует любовь!

Желаю счастья Китаю, нашему миру и всем вам!