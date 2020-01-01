Как следует относиться к некоторым прогнозам на 2020 год

Прогнозов в первые дни нового года будет еще множество. Самыми популярными, судя по соцсетям, это предсказания астрологов и синоптиков. Есть среди них ободряющие, грустные и даже пугающие. Стоит ли заранее радоваться или огорчаться? "РГ" узнала у самих "предсказателей".

Читайте Пушкина

Мало найдется людей, довольных погодой. То - очень холодно, то - чересчур тепло, кому - сыро, кому - снега не хватает.

Сегодня центральным и северо-западным регионам явно не хватает снегопада и зимнего морозца. Аномально как-то ведет себя погода. Во всем виновато - глобальное потепление, это наиболее распространенное объяснение сегодняшней аномалии. И самая большая метеорологическая "страшилка".

А вот главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов с этим не согласен. Это влияние Атлантического океана, говорит он. И призвал обратить внимание на творчество великих русских писателей, в частности, Александра Сергеевича Пушкина, который однажды написал "зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе". Колесов обращает внимание: это не метафора, и во времена Пушкина, и раньше в России были очень теплые зимы. А ведь тогда никакого глобального потепления и в помине не было.

Более того, продолжает синоптик, среднегодовая температура тогда была плюс 7 градусов, а сейчас этот показатель порядка плюс 4 градусов по Цельсию. Вообще, все прошедшее десятилетие отличалось довольно высокой температурой зимой. Но это может объясняться влиянием Атлантического океана.

Оно, кстати, будет ощущаться и в первые дни января, когда весь Северо-Запад страны окажется в зоне влияния циклона. Ожидается, что ниже нуля температура воздуха в Петербурге опустится только к Рождеству. Более того, метеорологи не уверены, что в этом году в Петербурге и Ленинградской области могут быть настоящие крещенские морозы. Колесов отмечает: на Неве лед точно не встанет, но возможно удастся сделать купели на озерах.

И такое уже было в истории страны. Например, в летописях сохранились сведения о четырех годах, когда вообще не было зимы. К слову, сейчас средняя температура января составляет в Петербурге минус 5,5 градуса по Цельсию.

Поэтому Колесов призывает спокойно относиться к погодным прогнозам и явлениям. Здоровее будем!

А ждет ли нас после десятилетия тепла десять лет холода, синоптики все равно точно сказать не могут. Дело в том, что метеорологические наблюдения ведут по всем методикам лишь последние 150 лет. Для определения закономерностей в глобальных процессах, это слишком короткий промежуток.

Сам себе удача

У наступившего года есть свои особенности, с которыми надо будет считаться, подчеркнул в своем прогнозе на 2020-й по лунному календарю монах-астролог Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Гелюнг Санан.

В целом, по его словам, год Мыши в целом будет не принесет каких-то серьезных катаклизмов. Его отличительным моментом "является высокий материальный и финансовый потенциал".

Кстати, об этом говорят и другие астрологи. Все оптом разбогатеем? Оказывается, не все…

С точки зрения буддийской астрологии, чтобы год дал положительный результат, нужно еще усердие людей, которые реализуют этот потенциал. "Если у года потенциал хороший, но человек не старается, то такой год не будет для него положительным", - особо подчеркивает монах-астролог. И советует готовиться соответствующим образом. А главное, не бояться в 2020 году реализовывать свои проекты.

Но при этом предупреждает еще об одной особенности "сильного в умножении" года. Речь идет о том, что малые действия могут привести к большому эффекту и, увы, не только положительному. Поэтому желательно даже в мелочах предотвращать возможные тяжелые последствия. "Поэтому я бы еще посоветовал не обострять негативные моменты. Не нужно усугублять негатив, не надо оскорблять друг друга и ругаться. В этот год нужно вести себя особенно культурно", - говорит Гелюнг Санан.