Папе Римскому пришлось защищаться от схватившей его женщины

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Папа Римский Франциск шлепнул по руке женщину, которая слишком яростно пыталась привлечь к себе внимание понтифика.

Инцидент произошел вечером 31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане. На видео запечатлен момент, как Франциск приветствует верующих, празднующих Новый год. В какой-то момент одна из стоящих за ограждением прихожанок резко потянула Понтифика на себя. А Франциск, возмутившись такой фамильярностью, пытаясь освободиться, несколько раз ударил ее по руке.

Поскольку Франциск позиционирует себя "человеком из народа", которому не чужды эмоции, 1 января понтифик публично принес свои извинения паломнице "за вчерашний некрасивый эпизод", признав, что порой, даже он "теряет терпение".