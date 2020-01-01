Расписание телетрансляций матчей 1/4 финала МЧМ по хоккею

Все четвертьфинальные матчи на проходящем в Чехии чемпионате мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) по хоккею с шайбой пройдут в четверг, 2 января. Предлагаем расписание прямых телевизионных трансляций игр этой стадии, которые состоятся в городах Острава и Тршинец.

2 января, четверг

"Матч ТВ"

14.30. Россия - Швейцария. Первый четвертьфинал. Матч в Тршинеце. Прямая трансляция.

17.00. Канада - Словакия. Второй четвертьфинал. Матч в Остраве. Прямая трансляция.

22.00. Чехия - Швеция. Заключительный четвертьфинал. Матч в Остраве. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

14.30. Россия - Швейцария. Первый четвертьфинал. Матч в Тршинеце. Прямая трансляция.

17.00. Канада - Словакия. Второй четвертьфинал. Матч в Остраве. Прямая трансляция.

19.30. США - Финляндия. Третий четвертьфинал. Матч в Тршинеце. Прямая трансляция.

22.00. Чехия - Швеция. Последний четвертьфинал. Матч в Остраве. Прямая трансляция.