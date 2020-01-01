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01.01.2020 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве выросли социальные выплаты

Текст: Сергей Бабкин
С 2020 года в Москве выросли десятки социальных выплат, напоминает официальный портал мэра mos.ru.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пособия ветеранам труда, юбилярам семейной жизни и многим другим пожилым горожанам увеличены на 5,6 процента. В частности, размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла составляет теперь 1584 рубля, ветеранам труда - 1056 рублей, реабилитированным гражданам - 2112 рублей.

Фото: iStock
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Супруги, которые отметят 50-летнюю годовщину свадьбы, получат 21 120 рублей, 60-летнюю годовщину - 26 400 рублей, а тем, кто отпразднует 70 лет совместной жизни, выплатят 31 680 рублей. К столетию долгожители получат от города 26 400 рублей, а москвичам в возрасте 101 года и старше полагается по 15 840 рублей.

Также на 5,6 процента подняли соцвыплаты к рождению детей и усыновлению. Например, дополнительное пособие по беременности и родам составляет теперь 1584 рубля. Единовременная выплата на возмещение расходов при рождении или усыновлении первого ребенка составляет 5808 рублей, на второго и последующих детей - 15 312 рублей. А при рождении или усыновлении одновременно трех и более детей семьи получат 52 800 рублей.

Отметим, что с этого года в Москве появилась новая категория льготников - дети войны. К ним относятся москвичи, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и не получают меры социальной поддержки, установленные федеральным или городским законодательством. Теперь они каждый месяц будут получать 1584 рубля, столько же, сколько труженики тыла. Новой мерой поддержки будут пользоваться более 80 тысяч человек.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вступают в силу в январе 2020 года

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